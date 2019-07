Cartes grises numérisées: Des lenteurs dans la délivrance, seul hic

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Juillet 2019 à 21:04 | | 0 commentaire(s)|

Devant le centre d’enregistrement et de délivrance des visites techniques numérisées, il y a un nombre important de personnes, venues chercher cette nouvelle carte. Mais, ces derniers, rencontrent des complications, liées à la délivrance de ces cartes à temps.



Après la signature, révèle Sud FM, les propriétaires de véhicules vont devoir encore attendre presque 10 jours avant de recevoir leurs cartes grises. Et durant cette période, si une d’entre elles, veulent utiliser son véhicule, il va devoir attendre avant de reprendre la circulation.



Un état de fait que les chauffeurs et autres usagers de véhicules déplorent. Mais, ils demandent aux autorités en charge de cette question d’agir pour accélérer le processus afin de réduire les contraintes de l’obtention de ces cartes grises numérisées.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos