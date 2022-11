Casamance : L’Armée détruit l’économie des rebelles Pas de répit dans la lutte contre les activités illicites et les trafics connexes, l’Armée a détruit des cultures de chanvre indien.

Militaires et gendarmes ont mené l’opération dans la région de Ziguinchor, près de la frontière gambienne. Ils ont fauché les champs de cannabis puis les ont incendiés, ce qui ne s’est pas fait sans résistance, rapporte la Direction de l’Information et des Relations publiques (DIRPA).



Selon la Direction des relations publiques des armées, l’étendue des surfaces détruites est « immense » et le but était de rendre « nulle », une économie criminelle servant à acheter des armes.



L’armée se refuse cependant à donner plus de détails ; notamment sur le nombre de personnes arrêtées ou encore sur l’identité exacte de ces trafiquants qualifiés de « bandes armées ».



Ce genre de campagnes n’est pas une nouveauté. Les forces de l’ordre sénégalaises détruisent régulièrement des champs de cannabis et les autorités ont l’habitude de procéder à des saisies et à des incinérations de drogues.









