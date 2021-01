Casamance: L'armée a fait une grande offensive contre des bandes armées

L’armée sénégalaise a pilonné, hier, des positions de bandes armées dans le Sud du pays, notamment entre les départements de Goudomp et de Ziguinchor, à la lisière de la frontière avec la Guinée Bissau.



D'après ‘’Les Échos’’, cette offensive entre dans le cadre de sécurisation de l’armée, confrontée à des forces d’Atika qui s’opposent au retour des populations déplacées. L’armée a sorti l’artillerie lourde en procédant à des bombardements qui ont duré toute la journée.



Interrogée par nos confrères, la Dirpa affirme que l’armée va traquer tout élément armé présent dans la zone et nettoyer tous les champs de chanvre indien. «On ira trouver les bandes armées où qu’elles soient sur le territoire régional», dit-on.

