Casamance : L'invite du Président Macky Sall au MFDC

Le président Macky Sall a profité de sa tournée en Casamance, hier, pour lancer une invite au mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc)



«Je voudrais, à partir de cette tribune, renouveler mon appel à mes frères du Mfdc à enterrer définitivisent la hache de guerre et à travailler résolument vers le dépôt des armes», a déclaré le chef de l’Etat à Goudomp.



Il s’est engagé à accompagner le Mfdc dans la réinsertion et dans le développement de tout le territoire de la Casamance



Le chef de l'Etat a surtout magnifié le travail des Forces de défense et de sécurité dans la défense du sanctuaire national et salué l’appui du Président Umaro Sissoco Embaló pour son implication dans le processus de paix.