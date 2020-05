Casamance - Litige foncier: Deux camps se crêpent le chignon

Le litige foncier qui oppose depuis des années Oussouye et le village de Djicomole situé dans la commune de Mlomp, est loin de connaître son épilogue.



En effet, hier, celui-ci a connu une tournure violente. Puisque lors d’une altercation entre les deux camps qui réclament chacune la propriété de la terre située entre Oussouye et Djicomole, un individu a surgi de la brousse et ouvert le feu sur la foule. Un homme a été grièvement blessé. Il est présentement admis au service d’urgence de l’hôpital régional de Ziguinchor, où il bénéfice de soins intensifs pour le moment.



D’après "L’As", l’auteur du coup de feu n’est pas encore identifié. Mais, la gendarmerie a ouvert une enquête.



