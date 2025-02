Casamance : Plus de 2 millions de mètres carrés déminés en 2008 et 2024 En Casamance, plus de 2 millions de mètres carrés de terre ont été déminés en 2008 et 2024. L’information est de Mor Talla Tine, le Gouverneur de Ziguinchor. Entretien.

