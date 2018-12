Casamance: Un « malfaiteur » tué par l’armée

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 18:00

Le malfaiteur qui troublait le sommeil des populations de la capitale du sud a été neutralisé ce lundi par la zone militaire numéro 5, a annoncé l’armée, à travers un communiqué relayé par l’Agence de presse sénégalaise.



Selon nos confrères de l’APS qui citent le colonel Khar Diouf, commandant de ladite zone militaire, c’est « au cours d’une course-poursuite avec les forces de défense et de sécurité » que le mis en cause a été tué.



Accusé d’être l’auteur de plusieurs exactions dans les zones de Teubi (sortie nord de Ziguinchor) et du croisement Marsassoum, dans le département de Bignona, le malfaiteur était recherché depuis la deuxième quinzaine du mois d’octobre dernier, alors qu’il était parti se réfugier entre Camaracounda, Guidel et Pouboss des localités du département de Ziguinchor. L’armée annonce avoir engagé une traque contre lui pour préserver la quiétude et la sécurité des populations locales.

