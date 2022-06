Casamance: Un projet de 45 millions de dollars élaboré par le Gouvernement pour son développement économique

Les acteurs pour le développement de la Casamance se sont réunis, lundi 20 Juin 2022, au Cap Skirring, pour se pencher sur les outils de planification du PDEC ( Projet de développement économique pour la Casamance).



Initié par le Gouvernement du Sénégal à travers le ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, le Pdec est financé par la Banque mondiale d'un coût global de 45 millions de dollars. Il vise la réduction de la vulnérabilité des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec un handicap. Il permet de consolider et de renforcer les acquis du Projet Pôle de Développement de la Casamance.



Le projet va également participer à la construction des systèmes de gouvernance locale inclusive. Cette rencontre qui a démarré ce lundi , prendra fin le vendredi 24 juin 2022. Elle a été coprésidée par Safietou Djamil Gueye , représentante de la Banque mondiale et Youssouph Badji, Coordinateur du PDEC, en présence des Chefs de Services, des Directeurs d'Agences régionales de Développement, d'autres acteurs.