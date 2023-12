Casamance : Un soldat grièvement blessé par une mine, des tirs de roquettes et de Kalachnikov entendus Encore un incident grave enregistré en Casamance. Un de nos braves soldats a été grièvement blessé par une mine anti-personnelle, mais des tirs de roquettes et de Kalachnikov ont aussi été entendus

Cet incident intervient 72 heures après la destruction des armes récupérées lors du dépôt des armes de la faction de Jakaay. Un militaire de première classe a sauté, mardi 26 décembre, sur une mine anti-personnelle lors d’une patrouille entre Diaboudior et le village de Gitanga, dans la commune de Djibidione, dans le nord Sindian. Nous dit seneplus.com



Aux dernières nouvelles, il est grièvement blessé au pied gauche. Mais lors de son évacuation à Ziguinchor, le convoi militaire a essuyé des tirs de roquettes et de Kalachnikov d’une bande armée.



Selon nos confrères, après les échanges de tirs, la grande muette a effectué une patrouille dans la zone. Elle a récupéré des roquettes RPG7 et des munitions de 7,62 mm pour les Kalachnikov.



