Casamance : Une fille de 10 ans tombe et meurt dans un canal

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Mars 2019 à 16:47 | | 0 commentaire(s)|

La commune de Kandia en Casamance a enregistré une mort par noyade d’une fille de 10 ans. Ladite fille est tombée dans un canal d’irrigation et serait décédée sur le coup.



Ainsi, la nouvelle s’est répandue comme de la poudre dans le village de Dalakegny. L’accident est survenu ce jeudi 7 mars, alors que la petite jouait avec ses camarades.



Les populations de cette localité n'ont pu hélas que repêcher le corps. Au même moment, il a été signalé par IRadio qu’une enquête a été ouverte par la gendarmerie.













Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos