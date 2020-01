Casamance- Xavier Diatta: « 1200 jeunes ont été enrôlés par le MFDC entre 2012 et 2017 »

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020

Les révélations explosives de l’écrivain Xavier Diatta sur la crise casamançaise risque de faire tâche d’huile sur les négociations entre le l’Etat du Sénégal et le MFDC pour la paix en Casamance. Dans son livre intitulé « Casamance, les Geôles du mensonge », il révèle que « plus de 1200 jeunes ont été enrôlés par le Mouvement indépendantistes en l’espace de cinq (5) ans ».



Selon le journal « Les Echos » qui a exploité le brûlot, ce recrutement des jeunes par le MDFC a poussé Xavier Diatta à s’interroger sur les réelles motivations d’un tel projet au moment où le mouvement indépendantiste a affiché, du moins publiquement, son engagement à œuvrer de concert avec les acteurs impliqués dans le sens d’une solution définitive à la crise.



Pour montrer que le chiffre avancé c’est du « béton », souligne le quotidien, l’écrivain a même révélé dans son livre, le milieu social d’où viennent ces recrus, des milieux gagnés par la précarité sociale qui ouvrent la voie à toutes formes de perspectives sociales face à l’absence d’une politique d’emploi bien menée capable de prendre en charge ces jeunes aux chômages.

