Cascade de démissions: La saignée se poursuit chez Idrissa Seck, Mouhamadou Dieng quitte Rewmi pour... Après une lettre officielle envoyée au Président Idrissa Seck par ampliation au Secrétaire National des Jeunes du Rewmi et au Secrétaire général du Parti Rewmi, j'ai décidé de m'en ouvrir à vous - chers Sénégalais -, pour vous faire part de ma décision - à la suite de mûres, profondes et minutieuses réflexions, et après une analyse lucide et éclairée de la situation actuelle et en devenir -, de démissionner de toutes mes fonctions dans le Parti Rewmi et par ricochet, de démissionner dudit Parti.

« La première puissance que nous devons recouvrer est celle de nous soustraire de la volonté des autres. Cela s’appelle la liberté ", disait Felwine Sarr.



Malgré les nombreuses perspectives, en espèces comme en nature, dues au fait de notre entrisme dans le Gouvernement, et en dépit des promesses çà et là reçues, je décide d'un autre chemin, d'une autre voie.



Cette décision, j’aurais préféré n’avoir jamais à la prendre. Elle est la résultante d’un profond regret et synonyme d’une certaine tristesse.



A toutes mes sœurs et tous mes frères du Parti Rewmi - du Président Idrissa Seck à tous les militants - que j'ai rencontrés, connus, aimés, et avec qui j'ai longuement cheminé et partagé des idéaux de Justice, d'Honneur et de Liberté, je vous adresse ma vive gratitude et mes vifs remerciements pour ces nombreux moments de sacrifice, de partage, d'apprentissage et de compagnonnage.



Le choix a été rude, la décision difficile, mais face aux principes et aux valeurs qui fondent et forgent ma personnalité, nul montagne affective ne pourrait s'y mesurer.



De mon parcours de diplômé en Physique Chimie, puis en Mine Géotechnique Hydrogéologie, ensuite en Qualité Sécurité Environnement, et très prochainement, en Gouvernance Territoriale et Politiques Publiques... Et de mon expérience professionnelle tant sur le plan national qu'africain dans l'audit et l'accompagnement des plus grands bailleurs de fonds - MIGA, SFI, BM, PROPARCO, etc. - et des plus grandes entreprises dans la Cimenterie, l'agro-alimentaire, l'énergie, le BTP, le Cinéma, etc.



Et, ancré comme toujours dans les principes moraux et religieux qui sous-tendent toute existence terrestre réussie, je fais et ferai toujours de ma liberté, de mon objectivité et de mon esprit critique, mes œillères en tout temps et en tout lieu.



Je décide à présent de m'orienter, plus résolument, vers un autre cap et vers d'autres objectifs, pour un Sénégal meilleur, dans le Progrès de la République.



Dans les prochains jours, semaines ou mois, parachevant ma réflexion, je vous ferai part InshaAllah, de ma nouvelle orientation politique.



Jeregen Jëf !



Mouhamadou Dieng,

Spécialiste QHSE,



Ex militant Parti Rewmi,

Ex Secrétaire National chargé de l'Administration, de l'Information et de la Base de données de la Jeunesse du Parti Rewmi,

Ex militant Commune Thiès Ouest,

Ex membre fondateur de la Communication Digitale du Rewmi

