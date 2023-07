Cases des Tout-petits : Mbour dénonce un recrutement clientéliste

Les «bénévoles» en service dans le département de Mbour, ont décrié l'absence de transparence dans le recrutement du personnel exerçant dans les Cases des Tout-petits. D’après eux, le recrutement des agents du préscolaire devait respecter certains critères comme l'ancienneté. Mais tout dernièrement, il s'est fait sur la base de copinage et de relations politiques, accusent-ils, lors d'une conférence de presse tenue ce week-end, relate "L'As".



Dans les autres régions, les recrutements ont été bien faits, contrairement à Mbour où on a dénombré 120 bénévoles, dont l'écrasante majorité a eu une expérience de plus de 5 ans. « Mbour fait partie des départements les plus scolarisés du Sénégal. Malheureusement, s'il s'agit de recruter, l'État le fait sur des critères politiques. Non seulement le nombre de recrues est minime mais les critères sont discriminatoires », a dénoncé Korka Diallo.



Pour combattre cette démarche qu'ils considèrent comme une injustice, les syndicalistes se sont rendus à l'agence pour rencontrer la Directrice, Maïmouna Khouma. Cette dernière leur avait donné des gages, en leur demandant de lui remettre la liste afin de rectifier le tir. Ainsi, les syndicalistes lui ont remis une liste de plus de 100 bénévoles, mais en réalité, il s'agissait d'une stratégie pour gagner du temps et espérer diviser le mouvement, indique M. Diallo.



Leurs revendications n'ayant pas été prises en compte, les bénévoles ont décidé de changer de méthode de lutte. Désormais, ils promettent d'organiser des marches, des sit-in, mais aussi, de saisir les organisations non gouvernementales spécialisées dans le domaine de l'éducation.