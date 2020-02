Casse rocambolesque à la Cité Sipres : 3 femmes de ménage dérobent 120 millions et 2 boîtes à bijoux en or et diamant Employées de maison chez un richissime homme d’affaires, à la cité Sipres de la VDN, depuis 15 ans, Awa Dione, Awa Dièye et Astou Dione ont quand même cédé à la tentation. Les 3 femmes de ménage étaient la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, hier, pour répondre des chefs d'association de malfaiteurs et de vol en réunion commis la nuit avec effraction. Selon "L'Observateur", elles sont accusées d'avoir volé à leur patronne 2 coffres remplis de bijoux en or sertis de diamant et 120 millions FCfa. Les faits ont eu lieu le 15 février dernier. Elles seront condamnées à 2 ans de prison ferme.

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Février 2020 à 08:49 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos