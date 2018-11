Catastrophe à Saint-Louis: Un raz-de-marée frappe la ville, une maison s’affaisse et fait plusieurs blessés Alors que la majorité des Sénégalais ont l’esprit tourné vers la célébration du Gamou, la ville de Saint-Louis est en train de vivre une catastrophe. Plusieurs quartiers ont été envahis par les eaux, dimanche, suite à la houle très dangereuse qui sévit sur l’axe Dakar-Saint-Louis. De Guet- Ndar à Gandiol, les habitants sont désemparés et ne savent plus où se donner de la tête. Selon "Ndarinfo", certains ont plié bagages pour s’installer dans des concessions situées loin de la mer. De même, une maison située non loin de la célèbre boîte de nuit "La Chaumière", est tombée sous les coups des violentes vagues qui déferlent sur le littoral. Plusieurs blessés ont été enregistrés dont deux enfants et un vieillard. Ils ont été évacués au centre hospitalier régional par les sapeurs-pompiers.

