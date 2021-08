Caution pour les locales fixée à 15 millions FCfa: Dr. Macoumba Diouf minimise le montant et... Dr. Macoumba Diouf n'est pas du même avis que ceux qui pensent que le montant de la caution pour les prochaines élections territoriales, fixé à 15 millions FCfa, est excessif. Au contraire, il minimise la somme et estime que ça devrait être plus élevé. Car, explique-t-il, la politique est quelque chose de sérieux et la démocratie doit être crédibilisée. Face au journaliste Moustapha Thoune, il a abordé d'autres sujets d'actualité comme la recrudescence des inondations, les difficultés que rencontrent les producteurs d'oignons qui peinent à écouler leurs marchandises, entre autres sujets abordés.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Août 2021 à 16:25 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos