Cbao : Pape Doudou Tounkara et cette affaire d’usurpation

Vendredi 11 Mars 2022

Le Témoin avait promis de revenir sur ce qui se passe au sein de la Compagnie bancaire de l’Afrique de l’Ouest (Cbao). Leurs antennes braquées au siège de la filiale sénégalaise du Groupe marocain Attijariwafa Bank, ont capté des causeries qui ne donnent rien de bon contre Pape Doudou Tounkara, porte-parole des travailleurs et Secrétaire général du Collège des Délégués du personnel.



" Nous évoquions dans notre article du mardi 08 mars que celui qui prétend défendre l’intérêt des travailleurs de la plus grande banque du Sénégal dénommé « Monsieur plus » trainerait des casseroles intrigantes ", lit-on dans "Le Témoin".



Eh bien, indiquent nos confrères, " nous avons capté l’une d’elles qui tournerait autour d’une histoire d’usurpation de fonction. Pape Doudou Tounkara s’est immiscé dans une affaire de détournement d’argent d’un de ses collègues, qui aurait puisé dans le compte d’un client toubab basé à Mbour. Le collègue licencié par sa direction sera secouru par Pape Doudou Tounkara, qui a contacté directement le client toubab pour une médiation. Seulement, le syndicaliste s’est présenté au client toubab, comme le SG de la CBAO, un poste qui n’existe plus dans la banque depuis 2010 ".



Selon eux, il convoquera la victime à un rendez-vous pour un arrangement à l’amiable. Ce qui étonnera son interlocuteur, il constate que le rendez-vous ne s’est pas déroulé dans la banque mais dans un restaurant dakarois. Il sera intrigué aussi par l’accoutrement de Pape Doudou Tounkara. Comme n’étant pas né de la dernière pluie, il se rendra compte qu’il a en face de lui, un usurpateur. Le client toubab ne tardera pas à éconduire le syndicaliste, avant de le menacer d’une plainte. Nos sources à la Place de l’Indépendance, siège de la Cbao, indiquent que le dossier est en instruction dans les couloirs de la Direction générale.



" Cette facette d’usurpateur de l’homme ne s’arrête pas à ce niveau. Parce qu’à la CBAO, Pape Doudou Tounkara est vu comme un spécialiste du dénigrement, de la diffamation, de la stigmatisation et une défiance permanente de l’autorité. Il confond ses titres de syndicaliste avec celui de décideur de la banque. Une situation jugée intolérable par les dirigeants de la Cbao selon nos sources. Ces derniers demandent aux autres délégués de prendre leurs responsabilités, pour une sortie de crise d’une banque qui représente près d’un quart du Pib du Sénégal. Alors personne n’a le droit de mettre en péril une telle institution. En tout cas, nos antennes braquées à la Place de l’Indépendance, annoncent une réplique dense de la Direction générale la semaine prochaine, pour répondre à Pape Doudou Tounkara qui, après Guy Marius Sagna, s’est essayé dans l’enrôlement de Mody Guiro, le Sg de la CNTS ", informe davantage le journal.

Ndèye Fatou Kébé