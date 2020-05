Ce joueur de football déclaré mort a été retrouvé en Allemagne, bel et bien vivant Hiannick Kamba, un ancien joueur de Schalke 04, a été déclaré mort en 2016 au Congo dans un accident de la route. Il a été retrouvé vivant en Allemagne.





Un joueur de football déclaré décédé en 2016 est vivant L’ancien joueur de Schalke 04, Hiannick Kamba, a été déclaré décédé dans un accident de la route, le 9 janvier 2016 au Congo. Pourtant, l’ex-arrière droit de la formation allemande est détenu en attendant l’enquête sur cette affaire.

Hiannick Kamba est un ancien coéquipier du gardien Manuel Neuer dans les catégories jeunes de Schalke 04. Il vivait alors dans la Ruhr où il travaillait en tant que technicien chimiste chez un fournisseur d’énergie.

L’ancien footballeur aurait mis en place ce plan avec sa femme de l’époque. Depuis, ils se sont séparés. Ils auraient échafaudé tout cela dans l’unique but de toucher l’assurance-vie du joueur.

Il est actuellement en Allemagne Le procureur Anette Milk a déclaré au Bild : « Kamba affirme qu’il a été abandonné par des amis pendant la nuit au Congo en janvier 2016 et laissé sans documents, argent et téléphone portable. »

Actuellement considéré comme un témoin par la justice allemande, l’ancien footballeur se serait rendu à l’ambassade d’Allemagne à Kinshasa pour démentir sa mort, en 2018. Son ancienne épouse nie les accusions. Toutefois, elle devrait être jugée pour fraude. Elle a déclaré avoir découvert l’assurance-vie de Hiannick Kamba.

La disparition du joueur avait suscité beaucoup d’émotion à l’époque, de la part des clubs, joueurs et supporters.



