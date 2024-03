« Ce n’est pas le tumulte qui gouverne les grandes nations...», Par Ernest Ndigue Ngom

Ce n’est pas le tumulte qui gouverne les grandes nations. Mais bien la raison, la sagesse et la vision éclairée d’un Chef, qui sait faire preuve de dépassement pour cultiver cette vertu suprême qu’est le Pardon. Si on raisonne de manière simpliste, le Président Macky Sall qui a dirigé le pays pendant 12 ans, en bâtissant un Senegal nouveau et en sillonnant le monde avec une aura en bandoulière, n’a pas besoin de rester trois semaines ou deux mois de plus.



Il connaît bien la Présidence, avec ses avantages et les contraintes de sa charge. Il lui a conféré incontestablement le caractère de sa noblesse et n’est donc pas de ceux que cela obsède, alors qu’ils ne peuvent même pas gagner le bureau de vote de leur quartier. Il faut savoir raison garder, saluer le bilan ce grand homme d’Etat et lui rendre justice pour ses œuvres et les bienfaits au quotidien, au seul profit des Sénégalais. C’est un homme d’Etat imbu des hautes qualités de sage, de responsable et de visionnaire. Il veut laisser, derrière lui, un Sénégal apaisé et gouvernable.



A cet égard, il importe de rappeler ce que nul n'ignore : le Sénégal d’aujourd’hui, n'est pas le Sénégal de 2012, avec son développement, ses potentialités et sa composition demographique. Pour en gérer les différentes et complexes problématiques et en tirer le meilleur parti, il faut rêver ensemble, pour lui trouver un Chef d’Etat de cette carrure, dans un pays apaisé et conscient des intérêts croisés qu’il suscite, ainsi que des convoitises des plus proches et des plus éloignés de ses anciens et nouveaux partenaires,. En un mot, un pays tourné vers l’essentiel .



La loi d’amnistie est venue précisément répondre à cette nécessité n’en déplaise à ceux qui la réclamaient hier et qui la vilipendent aujourd’hui. Ceux-là qui ont accompagné le mouvement de haine, de calomnie et de violences de ces dernières années, espérant en faire un raccourci pour déstabiliser le pouvoir. Cette politique de gribouille ne pouvait prospérer dans un Etat de droit, avec un vrai Chef qui tient le cap et qui a le Sénégal au coeur.













Ernest Ndigue Ngom

-Responsable des Cadres de l’APR de Joal-Fadiouth

-PCA Commissariat à la Sécurité alimentaire et à la Résilience