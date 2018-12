Ce pantalon a été conçu pour durer 100 ans ! Les pantalons, comme n'importe quel vêtement, peuvent coûter excessivement cher. Seriez-vous prêt(e) à débourser 645$ soit plus de 375 000 F Cfa pour un pantalon ? Qui ne soit pas d'une grande marque ? Et si l'on vous disait qu'il est conçu pour durer 100 ans ?





Le 100 Year Pants, un pantalon conçu pour durer 100 ans



C’est ce qu’affirme Steve Tidball, cofondateur de Vollebak, à qui l’on doit le 100 Year Pants, un pantalon garanti 100 ans fabriqué dans un matériau innovant à trois couches : à l’extérieur, une couche qui résiste aux abrasions et repousse l’eau. Au milieu, une couche résistante au feu et agissant comme barrière aux températures. À l’intérieur, des fibres aramide, qui ne brûle ni ne fond, pour une protection supplémentaire.



Et toute cette protection ne semble pas se faire au détriment du confort ! Si vous doutiez de la résistance de ce pantalon, sachez qu’il est passé au test de résistance aux abrasions Martindale. Là où une tissu en polyester classique tient 25 000 cycles, le 100 Year Pants a résisté pas moins de 100 000 cycles. Et même après ces 100 000 cycles, il a fallu une loupe pour constater les premières cassures.



Sans sacrifier pour autant le confort d’utilisation



Autrement dit, si vous cherchez un pantalon avec lequel vous pourrez tout faire et que vous pourrez encore léguer à vos enfants, le 100 Year Pants de Vollebak pourrait vous intéresser. Si vous êtes prêt(e) à débourser les 645$ demandés. Sachez que la marque propose aussi le 100 Year Hoodie.















