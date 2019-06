Ce que l'on sait d'El Ousseyni Kane le nouveau DG du Bureau Opérationnel de suivi du PSE

Avocat inscrit au Barreau de PARIS, Me El Ousseyni Kane était depuis 2015 conseiller juridique du Plan Sénégal Émergent avant de devenir Directeur de cabinet des ministres Abdoul Aziz Tall et du Dr Cheikh Kante. C'est un homme qui connait la maison BOS qui en prend les commandes en remplacement de Ibrahima Wade qui fut un rescapé du régime Wade.



Dakarposte.com



