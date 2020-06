Ce qui attend le Sénégal n'est pas rose selon Macky Sall Macky Sall ne se fait pas d'illusions sur ce qui attend le Sénégal. Rien d'autre que la récession, selon un extrait de son entretien avec le magazine Financial Times, repris par l'Observateur et exploité par Leral.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juin 2020 à 07:54 | | 0 commentaire(s)|

C'était prévisible avec la pandémie qui touche le monde. Le Président de la République Macky Sall, dans une interview accordée au Financial Times lâche ce que tout le monde redoutait. C'est la récession qui attend le Sénégal et les barils tirés de l'exploitation pétrolière seront retardés encore de deux ans. Alors que les premiers produits devaient être réceptionnés en 2022.







