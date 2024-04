Cedeao : La Bidc a financé plus de 200 projets pour plus de 4 milliards de dollars américains

À ce jour, George Agyekum Donkor a souligné que leurs interventions ont permis de financer plus de 200 projets dans divers secteurs, avec un investissement cumulé dépassant les 4 milliards de dollars américains.



Au fil des ans, a-t-il ajouté, nous avons réalisé des progrès significatifs dans l'accomplissement de notre mission. A ce titre, il a confié que du financement de projets structurants à la mise en œuvre d'initiatives innovantes, la Bidc a joué un rôle déterminant dans la promotion de la croissance et du développement durables de la région.



M. Donkor a aussi relevé l’importance d’une synergie d’actions en faveur de la région. « Alors que nous nous réunissons pour l'EIF 2024 dans un contexte de crises mondiaux et de nombreux défis, il est impératif que nous unissions nos efforts pour relancer nos économies et faire avancer la région », a-t-il dit.



Le Eif 2024 représente, selon lui, un forum de discussion et un creuset d'action, avec plus de 500 participants, notamment des investisseurs, des décideurs politiques et des leaders industriels.



Il est une plateforme qui permet aux investisseurs et promoteurs de se rencontrer, collaborer et de réaliser des projets de transformation qui stimuleront la croissance économique et positionneront la région de la Cedeao comme une destination de premier choix pour l'investissement.



George Agyekum Donkor a invité enfin toutes les parties prenantes présentes lors du forum à répondre à l'appel à l'action. « Travaillons sans relâche pour traduire nos discussions et nos délibérations en résultats tangibles. Ensemble, nous avons le pouvoir de façonner l'avenir de notre région et de libérer tout son potentiel », a-t-il soutenu.



