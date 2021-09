Cedeao: La Guinée suspendue et la libération d'Alpha Condé exigée sans délai

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Septembre 2021

L’autorité des chefs d’États et de gouvernement de la Communauté économique des États d’Afrique de l’ouest (CEDEAO), réunie ce mercredi, en session extraordinaire, a décidé de suspendre la Guinée de l’organisation sous-régionale et exige la libération sans délais d’Alpha Condé.



La Guinée est interdite d’accès à toutes les instances de prise de décisions au niveau de la Cedeao. Ainsi, ladite institution demande à ce que l’Union africaine et les Nations Unies prennent la même décision pour faciliter un retour à l’ordre constitutionnel.



A retenir que depuis dimanche dernier, la Guinée est contrôlée par des putschistes.



