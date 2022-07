Cedeao: Macky Sall content de la levée des sanctions contre le Mali félicite Embaló

La CEDEAO a, lors de 61e Sommet d'Accra levé les sanctions économiques et financières contre le Mali, placé sous embargo depuis le 09 janvier 2022.



Ainsi, le Président Macky Sall a salué la fin de l'embargo contre le Mali et s'est réjoui de la nomination de son homologue bissau-guinéen à la tête de l'institution sous-régionale.



''Félicitations au Président Umaro Sissoco Embaló, élu Président en exercice de la CEDEAO. Je salue la levée de l’embargo économique, commercial et financier contre le Mali, pour accompagner les efforts de la Transition en cours'', a tweeté Macky Sall, Président en exercice de l'Union Africaine.