Célébration de Noël : Le message de Khalifa Sall à la communauté chrétienne

En ce jour spécial de célébration de la Nativité, je tiens à adresser, à tous mes parents chrétiens, mes vœux les plus chaleureux.



Moment de réjouissance, d'espoir et d'amour, #Noël nous interpelle également sur l'importance de la compassion, de la générosité et du partage envers nos proches.



Puisse cette semaine illuminer vos vies de bénédictions et renforcer nos liens d'unité, dans un Sénégal de paix, de tolérance et d'entente cordiale entre les différentes communautés.



Joyeux Noël !