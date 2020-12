Célébration de Noël: Le message du président du Cese Idrissa Seck à la communauté chrétienne Le président du Cese, Idrissa Seck a délivré, ce jeudi 24 décembre 2020, son message de Noël à la communauté chrétienne. Sans oublier les compatriotes éprouvés par la crise sanitaire.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Décembre 2020

"En cette nuit de la Nativité, moment de prières, d'espoir, de fraternité, de joie et d'amour, je souhaite à nos sœurs et frères de confession chrétienne, un joyeux Noël dans la foi, la communion et le partage.



J'adresse également à tous nos compatriotes éprouvés par la crise sanitaire, mon réconfort et les encourage à respecter les gestes-barrières", a-t-il écrit.



