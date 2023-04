Célébration de la Korité: Déthié Fall, président du PRP renouvelle son soutien aux plusieurs centaines de détenus politiques

In extenso l'intégralité de son message



Chers compatriotes,



En ce jour de célébration de la Korité, je voudrais rendre grâce à ALLAH qui nous a donné la chance de célébrer encore, cette année, ce grand jour de la Oumah Islamique.



J’en profite pour souhaiter à toutes et à tous, une très bonne fête, et je renouvelle mon soutien aux plusieurs centaines de détenus politiques qui, du simple fait de leur engagement, la célèbrent en prison, loin de leurs familles.



Que le Sénégal, avec le sens de l'intérêt général par tous, reste ce pays de paix et de stabilité, symboles de notre commun vouloir de vie commune.



Je vous réitère mon engagement et ma volonté pour un Sénégal de Progrès.



Déthié FALL,

Président du PRP,

Candidat à l'élection présidentielle de 2024