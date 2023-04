Célébration de la fête de Pâques : Le message de Khalifa Sall à la communauté chrétienne

"En ce triduum pascal qui célèbre la passion et la résilience, le silence et la méditation, l’espoir et le renouveau, j’adresse mes meilleurs vœux à nos frères et sœurs chrétiens d’ici et d’ailleurs.



Pâques, c’est une invitation à la vie, un appel à une humanité faite d’amour et de concorde.



Que toutes les prières formulées, en temps de carême, emplissent le monde de paix et de sérénité.



Joyeuse fête de Pâques à toutes et à tous.

#Pâques

#sn2024ks

#khalifapresident2024"