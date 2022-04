Célébration de la fête du travail coïncidant avec la Korité : Le Président reçoit les cahiers de doléances le 3 mai La célébration de la Korité lundi ou, peut-être même, dimanche a dû chambouler le programme de la fête du travail. Cette année, les cahiers de doléances seront déposés non pas le 1er mai, mais le 3. L’annonce a été faite par le chef de l’Etat en Conseil des ministres. Bes Bi

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Avril 2022

Il en a profité pour exhorter son gouvernement à «l’exécution du plan national de renforcement du dialogue social et d’assurer la mise en œuvre des conventions collectives et de la politique de santé et sécurité au travail».



Macky Sall a réitéré la «priorité» qu’il accorde à la modernisation du système national de retraite avec la promotion de la retraite complémentaire. Dans ce sens, il a invité le ministre en charge du Travail à finaliser, «dans le consensus», le projet de code unique de la sécurité sociale, texte fondateur qui permettra d’effectuer un «saut qualitatif» dans la gouvernance des relations de travail au Sénégal.



