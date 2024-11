Célébration de ses 40 ans de carrière musicale: Coumba Gawlo Seck annonce une série de concerts

La diva de la musique sénégalaise, Coumba Gawlo Seck, a annoncé une série des méga concerts, à partir 7 décembre 2024, au Grand Théâtre national, dans le cadre de la célébration de ses 40 ans de carrière musicale.



‘’ Nous vous convions donc à vivre avec nous, d’autres temps forts de rencontres culturelles, artistiques, d’échanges, de partage et de communion, dans le cadre de la célébration de mes 40 ans de carrière ’’, a-t-elle déclaré, lundi, lors d’une conférence de presse.



Dans le cadre de ces festivités, la diva de la musique sénégalaise prévoit également de livrer des méga concerts, dans plusieurs pays d’Afrique, notamment le 14 décembre en Gambie, le 21 au Maroc, à Casablanca, le 25 à Dakar, le 28 en Côte d’Ivoire et la grande finale, le 31 décembre 2024.



Des concerts sont prévus dans des pays d’Afrique de l’Est, d’Europe et d’Amérique, en 2025.



" Nous préparons un spectacle sons et lumières (…). On va voir au Sénégal, un spectacle qu’on n’a jamais vu en Afrique ’’, a-t-elle promis.



Coumba Gawlo Seck a fait part de son ambition de produire également des artistes sénégalais, en vue de les aider à lancer leur carrière.



‘’ Il y a tellement de jeunes qui ont du talent, mais malheureusement, qui sont très mal encadrés, ils ne comprennent pas les exigences du showbiz, ils ne comprennent pas non plus que le métier que nous faisons, est un métier qui demande extrêmement d’exigences ’’, a-t-elle expliqué.















Aps