Célébration de son quatrième anniversaire : La Der/Fj a octroyé 200 mille crédits pour plus de 80 milliards de francs CFA

Le Der/Fj a gagné le pari de la territorialisation et de l’inclusion avec une présence dans toutes les 14 régions du Sénégal. C’est ce que déclare le délégué général de la Der/Fj ce 8 mars à l’occasion de la célébration du quatrième anniversaire de l’institution.



Pour les quatre ans de la Der/Fj, on retient, pour le compte du bilan, plus de 200 mille crédits octroyés pour plus 80 milliards de francs Cfa. Ces financements ont touché 552 communes, les 46 départements du Sénégal, selon Papa Amadou Sarr.



« Nous avons aussi fait le bilan de quelques programmes notamment le Fonds de soutien à l’innovation et au numérique qui a octroyé un peu plus 3,8 milliards Cfa à plus de 230 startups et Petites et moyennes entreprises du numérique sur l’ensemble du territoire national. », ajoute-t-il.



En termes de perspectives, la Der/Fj cite un programme qui va accompagner des entrepreneurs qui seront sélectionnés dans son portefeuille et financés à partir de 5 à 10 millions de francs Cfa. Ledit programme vise à accompagner dans le renforcement de leurs capacités afin de leur permettre de devenir des champions.



Il y a également le programme DigiPme qui concerne la digitalisation des Petites et moyennes entreprises (Pme) et des Très petites entreprises (Tpe) financées par la Der/Fj. Le label Lionstech qui est parmi les innovations de la Der/Fj, permet selon le délégué général, d’identifier les jeunes champions qu’ils financent, incubent et accélèrent sur le territoire national et à l’étranger.



Dorénavant, dit Papa Amadou Sarr, tous nos financements, toutes nos initiatives seront labélisés Lionstech.



Des difficultés liées à l’insuffisance des ressources financières



Concernant les limites et les difficultés, il a souligné les insuffisances en termes d’obtention des ressources financières adaptées aux besoins, aux demandes de financement. « Nous avons reçu, à travers notre plateforme, un peu plus de 400 mille voire 500 mille demandes pour plus de 300 milliards de francs Cfa. », confie M. Sarr.



« Nous avons peut-être satisfait prêt de 20% de la demande globale et le reste a besoin de financement. C’est là, les difficultés que nous avons. Nous espérons qu’ensemble avec l’Etat du Sénégal et ses partenaires, nous obtiendrons les moyens financiers afin de répondre positivement à toutes les demandes de financement. », martèle le délégué général.



« Je ne regrette pas d’avoir choisi des directrices. »



L’anniversaire des quatre années d’existence de la Der/Fj coïncidant avec la célébration de la femme, le patron de cette institution ne pouvez rater une telle occasion pour chanter la gente féminine : « Femmes du monde, femmes d’Afrique, femmes du Sénégal, femmes de la Der/Fj, je vous adresse, en ce jour mémorable, mes vœux les meilleurs pour cette belle journée qui vous est dédiée. »



Et Papa Amadou Sarr d’ajouter : « Recevez mes compliments pour le travail colossal que vous abattez jour et nuit à nos côtés à la Der/Fj sans bruit, avec dévouement, engagement, professionnalisme et efficacité. »



Je suis témoin, dit-il, de la persévérance, de la compétence et de la rigueur de la femme. Car, explique Pape Sarr comme l’appellent les intimes, je suis entouré de braves femmes qui nous aident à réaliser la mission qui nous a été confiée par le président Macky Sall.

« Je ne regrette pas d’avoir choisi une directrice de cabinet, une directrice du partenariat, une directrice des investissements, une directrice administrative et financière, une directrice juridique, une directrice des ressources humaines… », déclare, enfin le Dg de la Der/Fj.

Bassirou MBAYE



