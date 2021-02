Célébration des 60 ans de la coopération entre les Usa et le Sénégal : L’Usaid prévoit une série d’activités tout au long de l’année 2021

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Février 2021 à 15:13 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, l'Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid) célèbre elle-aussi ses 60 ans d'existence en tant qu'agence gouvernementale dédiée à la coopération au développement avec des pays partenaires, partout dans le monde.



«L'Usaid travaille en partenariat avec des individus, des communautés et des institutions gouvernementales pour leur permettre, à terme, de relever les défis de développement auxquels ils sont confrontés sans l'aide de l'Usaid.



Cette démarche à long terme a pour objectif principal de permettre aux pays partenaires de passer du statut de bénéficiaires de l'aide étrangère américaine à celui de partenaires économiques pour un développement durable », renseigne le document.



Depuis sa création le 3 novembre 1961, l'Usaid travaille en partenariat avec le peuple sénégalais. Le Sénégal venait d'accéder à l'indépendance et l'Usaid lui apporte, depuis cette date, ses conseils, son expertise et le soutien financier du peuple américain.



Au cours de toutes ces années de partenariat, précise-t-on, l'Usaid a travaillé avec le Sénégal pour privatiser les filières du riz et des céréales, permettant au pays de réaliser des niveaux de production rizicole parmi les plus élevés au monde pendant la saison sèche.



L'Usaid a contribué à la construction de 250 établissements d'enseignement secondaire supplémentaires, ce qui a permis d'augmenter de façon exponentielle le nombre de diplômés parmi lesquels figurent de nombreux dirigeants politiques actuels. L'Usaid a également aidé le Sénégal à introduire des réformes majeures dans le secteur bancaire, à améliorer la stabilité et la gestion des risques, et à renforcer le statut du Sénégal en tant que partenaire commercial international.



Le développement du Sénégal s'est traduit, au fil des années, par une évolution des défis auxquels son peuple et son gouvernement sont confrontés. L'Usaid reste un partenaire majeur engagé dans la lutte contre la pauvreté et la promotion de sociétés démocratiques résilientes.



Tout au long de l'année 2021, l'Usaid célébrera son partenariat avec le Sénégal à travers une campagne baptisée « L’Usaid, partenaire du Sénégal depuis 60 ans » (#USAID60Senegal). Des informations actualisées sur la campagne seront disponibles sur les réseaux sociaux.

Adou FAYE





Source : Le gouvernement des États-Unis a décidé de mener une série d'activités visant à célébrer le partenariat et la collaboration qu'il entretient avec le gouvernement du Sénégal depuis soixante ans, mettant ainsi en évidence la relation durable existant entre les citoyens des deux pays.Source : https://www.lejecos.com/Celebration-des-60-ans-de-...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos