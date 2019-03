Célébration du 8 mars au ministère des Affaires Etrangères Sidiki Kaba rend hommage aux «reines»

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Mars 2019 à 19:19 | | 0 commentaire(s)|

Les femmes du Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur n’ont pas été en reste dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits des femmes.



Elles ont marqué cette journée du 8 mars par l’organisation d’une cérémonie de don de sang en collaboration avec le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) et par des dons en nature remis à l’école Aïcha Oumoul Mounimoul, spécialisée dans l’éducation de jeunes filles.



Le Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a marqué de sa présence la cérémonie organisée par l’Amicale des femmes du Ministère, dirigée par Mme Maïmouna Niasse. Il avait à ses côtés les membres du Cabinet et des directeurs de plusieurs structures du ministère.



Les femmes du ministère ont beaucoup apprécié le soutien et la présence du ministre Sidiki Kaba. Dans son message, ce dernier a rappelé les belles paroles du célèbre chanteur Ismaïla Lô : «les femmes sont des reines». Elles méritent, ajoute-t-il, d’être célébrées chaque jour. Pour le ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, «les droits des femmes doivent être universellement respectés si nous voulons un monde de liberté et de paix».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos