Célébration du 8 mars : le coronavirus annule les manifestations La journée internationale dédiée aux femmes a été célébrée de manière très sobre au Sénégal cette année. Et pour cause, le coronavirus apparu dans le pays a contraint les autorités à annuler la quasi-totalité des manifestations prévues à cet effet. Les autorités sanitaires déconseillent fortement les rassemblements pour minimiser les risques de propagation du virus.

