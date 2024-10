Célébration du centenaire de la naissance d'Amilcar Cabral : Cap-Verdiens, Bissau-guinéens et Sénégalais, en union de cœurs à Dakar Pour la commémoration du centenaire de la naissance d'Amilcar Cabral, à Dakar. Cap-Verdiens, Bissau-guinéens et Sénégalais se joignent pour célébrer du 17 au 20 octobre 2024, Amilcar Cabral.

Durant 3 jours, c’est en union des cœurs qu’ils se souviendront, mais aussi avec des exposition sur la vie de cet homme politique, un fervent combattant, qui fédérait la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, avec son parti, le PAIGC. Cabral est né le 12 septembre 1924 et a été assassiné le 20 janvier 1973, à l'âge de 48 ans, mais c’est ce héros qui a fait accéder ces deux pays à l'indépendance, en les arrachant des mains du Portugal.



Écoutons Giséle Lopes d'Almeida, députée à l'Assemblée nationale du Cap Vert et une des initiatrices de cet événement, au micro de Marième Soda Ndiaye et Augustin Kâ.



Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2024 à 19:43 | | 0 commentaire(s)|



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook