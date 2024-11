Célébration du retour d’exil de Serigne Touba : A Saint-Louis , la communauté mouride souhaite l’implication de toutes les confréries La communauté mouride de Saint-Louis va célébrer de ce 27 au 30 Novembre, le retour de Cheikh Ahmadou Bamba à Saint louis, après un exil forcé de 7 ans 9 mois au Gabon. C’est l’association religieuse « Euhlou Khidma « qui a reçu instructions du Khalife général des Mourides qui est organisatrice de l’événement. Selon le président du comité d’organisation, Mamadou Lamine Diop, l’événement s’inscrit dans la logique de participer à la stabilité nationale et à raffermir les liens entre confréries au Sénégal. C’est pourquoi la thématique générale choisie est : « La contribution des tarikhas sur la construction de la paix nationale et au développement du pays »

À cet effet, le comité d’organisation a tenu une conférence de presse pour revenir sur cette première édition du Magalu Ndamli qui se veut être un évènement religieux et culturel pérenne qui s’est fixé comme objectif de rehausser et vulgariser les valeurs du Mouridisme.



Un atelier de concertation, de partage d’expérience, de témoignages et des travaux scientifiques seront au programme, avec la participation des représentants des différentes tarikhas par les représentants des différentes confréries pour la production de rapports et propositions qui seront soumis à l’appréciation des différents khalifes généraux.



Selon Mamadou Lamine Diop, tout sera adapté au contexte actuel. « Nous sommes en train d’élaborer un programme, en collaboration avec toutes les confréries pour vulgariser ce qu’elles représentent et l’apport qu’elles peuvent apporter au développement , à la promotion de l’identité sénégalaise et à la stabilité du pays. Un atelier de concertation entre tarikhas, est prévu pour faire des propositions afin de mieux nouer les relations et les adapter au contexte actuel. » a-t-il expliqué.



La première édition de la célébration du retour d’exil de Cheikh Ahmadou Bamba à Saint-Louis, sera également marquée par l’organisation d’un colloque sur l’économie sociale et solidaire pour permettre aux jeunes et aux femmes d’échanger avec les structures étatiques et privées, mais aussi de partager des expériences et de créer des réseaux qui peuvent aboutir à une éventuelle collaboration.



« L’objectif de ce colloque est de permettre surtout aux jeunes et aux femmes qui sont dans les dahiras et associations d’être orientés et accompagnés dan sla formation entrepreneuriale, les financements, l’éducation entre autres. Nous voulons en tant que citoyens, être des acteurs de développement pour le Sénégal, par le développement à la base, parce qu’en tant qu’association religieuse du mouridisme, nous avons les mêmes valeurs que l’économie sociale et solidaire », a expliqué Mamadou Lamine Diop.



Une exposition, pour montrer la culture, l’identité, les valeurs musulmanes et de la Mouridiya en particulier avec l’exemple de Mame Cheikh Ibrahima Fall sera pilotée par le Centre de recherche et de documentation du Sénégal, (CRDS), en collaboration avec l’Université Gaston Berger, les écrivains Mourides et d’autres participants pour montrer la culture, l’identité et les valeurs musulmanes et de la Mouridiya en particulier avec l’exemple de Mame Cheikh Ibrahima Fall.



Les potentialités de la zone comme les domaines agricoles, la transformation de produits locaux, seront également mises en exergue Le comité d’organisation a aussi souligné que dans le cadre du programme culte, des panels, récitals de corans et un cortège de khassida seront organisés au cours de ces trois jours de festivités religieuses. Une consultation gratuite, suivie d’un don de sang, en collaboration avec les médecins de Saint-Louis et de l’UFR Santé de l’Ugb.



