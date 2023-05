Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Célébration historique du 1er mai à Senelec: Une Senelec unie et performante Rédigé par leral.net le Lundi 1 Mai 2023 à 20:27 | | 0 commentaire(s)| Pour une première, les quatre syndicats de Senelec se sont regroupés autour de la Convergence Syndicale des Travailleurs de Senelec (CSTS) pour fêter ensemble le 1er mai. Cette unité syndicale traduit le climat social apaisé entre la Direction Générale de Senelec et les partenaires sociaux, ainsi que le souci de préserver leur outil de travail dans ce contexte de réformes institutionnelles.

La Direction Générale de Senelec et la Convergence Syndicale des Travailleurs de Senelec (CSTS) ont fêté dans un climat social apaisé la fête du 1er mai, en présence du ministre du Pétrole et des Energies Mme Aissatou Sophie Gladima et de son directeur de cabinet M. Issa Dione.



Devant la forte mobilisation des agents de Senelec, le Directeur Général de Senelec Papa Mademba Bitèye a souligné que « la meilleure preuve de cette nouvelle réalité est la célébration commune, pour la première fois à Senelec, de cette fête où tous les syndicats se sont réunis pour cheminer ensemble et lancer un signal fort qu’une Senelec réunie est une Senelec retrouvée. »



Abordant le thème central qui porte sur les « enjeux et défis des réformes institutionnelles, le Directeur Général a déclaré que « le véritable leitmotiv de la réforme, c’est la confiance faite aux partenaires sociaux pour fixer avec eux, par la négociation d’entreprise, les règles du jeu du travail. »



Pour le Directeur Général de Senelec, « l’accord qui découlera de ce processus nous engagera et jouira donc de meilleures chances d’être mieux respecté. » Dans l’optique de cette réforme qui pointe, Senelec peut compter sur le soutien du Chef de l’Etat Macky Sall qui n’a pas manqué d’insister sur la sacralisation d’une démarche participative et inclusive.



Ainsi, selon le Directeur Général de Senelec, « le Président de la République a autorisé la mise à niveau des centrales de Senelec avant qu’on aille vers la création de cette filiale Production ». Toutefois, dans le cadre de la réforme, le Président de la République a insisté pour que 40% de la production du pays soit détenue par la filiale Production de Senelec.



C’est dans ce sens que Senelec a également obtenu d’une part, du Président de la République, l’autorisation de mettre en place une centrale de 120MW sur le site du Cap des biches. Cette centrale qui fonctionnera avec un cycle combiné, sera doté d’une technologie plus moderne et plus performante que les centrales des producteurs privés indépendants qui sont installées dans le pays.



D’autre part, le projet « gaz to power » mis en place par l’Etat du Sénégal va permettre à Senelec de procéder à la reconversion de ses unités de production au gaz. Ce combustible réputé plus propre et provenant du gaz local devrait permettre à Senelec de réduire ses coûts de production et d’être plus compétitif.



Le Coordonnateur de la CSTS Mohamed Habib Aidara, a salué l’unité syndicale au niveau de Senelec et magnifié l’ouverture de la Direction Générale dans la prise en charge des préoccupations des travailleurs. Il s’est également réjoui de la forte mobilisation du personnel et de l’intérêt suscité par les réformes institutionnelles.











