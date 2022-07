Cem Bouna Kane de Kolda: Ibrahima Guéladio Barry, donné en modèle aux élèves Le Cem Bouna Kane de Kolda a célébré ce week-end, ses journées culturelles. L’initiative a été prise pour prétexte de rendre hommage à un enseignant admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Et, l’ancien brillant élève de l’établissement, Ibrahima Guéladio Barry, parrain de cette édition a été donné en exemple aux élèves.

Le Cem Bouna Kane de Kolda a une fois de plus respecté la tradition. L’établissement scolaire a organisé ses journées d’excellence. Plusieurs activités étaient au menu. Parmi ces activités, il y a l’hommage aux enseignants admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite. Les intervenants ont fait un bon témoignage sur les instituteurs comme Mady Dassyla. Ce dernier a servi avec abnégation le système éducatif.



Ainsi, cet instituteur modèle a formé plusieurs générations de cadres. Et, les festivités ont été marquées par la présentation d’un ancien élève modèle, par ailleurs parrain de cette édition. Il s’agit Ibrahima Barry, plus connu sous le nom Ibrahima Guéladio Barry. Ce dernier avait toujours remporté le Prix du Chef de l’Etat au niveau régional et dans toutes les disciplines. « C’est un brillant élève qui brillait dans toutes les disciplines. C’est aussi, un bon joueur de football », témoigne Abdourahmane Diallo, l’actuel principal du Cem Bouna Kane de Kolda. Celui-ci qui a mémorisé le Coran en temps si court a fait quatre ans au cycle primaire au lieu de 6 ans.



Après son baccalauréat, obtenu en 2012 à l’ancien Lycée Alpha Molo Baldé de Kolda, il s’est inscrit à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis où il décroche une maîtrise en langues étrangères appliquées (LEA). « C’est un élève modèle qui n’a jamais oublié ses enseignants et son élève. Il a beaucoup soutenu l’établissement scolaire. Ce sont autant de raisons qui justifient que nous l’avons choisi comme parrain », a justifié le Principal du Cem, Bouna Kane.



Une fois aux Etats-Unis, il a poursuivi ses études à l’Université de Boston, option finance. Ses bons résultats lui ont permis d’occuper des postes dans la haute administration, notamment au Ministère des Transports et des Infrastructures de Massachusetts.



Lesdites journées ont été mises à profit pour récompenser les meilleurs élèves. Parmi les primés, il y a Aby Thiam qui a obtenu 18 de moyenne, Mamadou Anfal Diédhiou de la classe 5e B a été distingué dans la catégorie‘’environnement’’. Alors que Ibrahima Bâ a été récompensé dans la catégorie ‘’Citoyenneté’’.

































