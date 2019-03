Censure de "Maîtresse d'un homme marié": Les précisions de Marodi... Sous le feu de projecteurs depuis quelques semaines du fait de pourfendeurs de la série maîtresse d'un homme marié, la direction de MARODI s'est fendu d'un communiqué pour apporter sa part de vérité dans cette histoire. Pour eux, Maîtresse "d'un homme marié", est une pure fiction qui rappellent -ils, relate avec une simplicité et une authenticité, le quotidien de bien des sénégalais et sénégalaises.

Ces hommes et femmes qui subissent, dans la douleur, les aléas de la vie sans avoir une simple épaule pour pleurer ou une main tendue pour se relever. Ainsi à travers ce film, Maîtresse d'un homme Marié en particulier, ils ont voulu lever un coin du voile sur celles qui ont toujours été pointées du doigt, désignées à tort comme coupables sans autre forme de procès, pour les entendre, les comprendre et les faire comprendre.



Aujourd'hui plus qu'hier, Marodi reste déterminée à persévérer sur le chemin de l'excellence pour porter haut les productions Sénégalaises et Africaines, le tout dans le respect de nos valeurs et croyances, indique leur communiqué rendez public.







