Centenaire de la disparition de Seydi El Hadj Malick Sy : Macky à Tivaouane, le 24 juin 2022 Tivaouane prépare activement la commémoration du centenaire de la disparition de Seydi El Hadj Malick Sy. Le thème : «El Hadj Malick Sy, 100 ans après…lumière sur sa vie et son œuvre». Selon la Cellule de communication, l’initiative est du maire de la ville de Tivaouane, Demba Diop Sy, validée par le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Macky Sall sera sur place le 24 juin.

Cette commémoration est placée sous le haut patronage du Président Macky Sall et du Roi du Maroc Mohammed VI. Macky Sall sera à Tivaouane le 24 juin. Il sera accueilli, en compagnie du Représentant de Mouhamed VI et des hôtes du Khalife, selon la note d’informations, par 5000 enfants des daaras habillés en blanc.



Il y aura une visite de chantier de la Grande mosquée de Tivaouane par le président de la République, le vernissage de l’exposition sur la vie et l’œuvre d’EL Hadji Malick Sy et de sa famille, la cérémonie de présentation du nouveau Dîwân d’EL Hadji Malick Sy, l’ouverture officielle avec l’allocution du maire de Tivaouane, celle du représentant du roi Mouhamed VI, celle du président de la République et celle du Khalife général des Tidianes.



Le tout clôturé par la prière du vendredi à la Mosquée Serigne Babacar Sy et Hadratul Jumaâ nationale sur l’esplanade de la mosquée.



