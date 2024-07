Centenaire du retour à Touba de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké : La célébration entamée ce vendredi Serigne Mbacké Diouf de la commission d'organisation et son équipe, sont à pied d'œuvre en ce qui concerne les préparatifs du Magal, communément appelé Magal de Darou Khoudoss, qui commémore le retour de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké à Touba, sur ordre divin. Cette année, selon Serigne Mbacké Diouf, cette célébration revêt un caractère exceptionnel et inédit, car elle coïncide avec le centenaire du retour à Touba de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, nous dit le quotidien "Tribune".

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juillet 2024

Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, Khalife général des Mourides, a souhaité apporter une touche particulière à cet événement, en élargissant les préparatifs à l'intérieur du pays. Deux jours de préparatifs, les vendredi 19 et samedi 20 juillet 2024, ont été dédiés à Diourbel, où le Cheikh a vécu plus de 15 ans, une durée qu'il n'a passée nulle part ailleurs.



Le vendredi, « Ngontoum Mame Cheikh Ibrahima Fall » sera dédié aux Baye Fall, qui vont s'acquitter de la lecture de 100 kamils du Saint Coran et du Zikurulah toute la journée, entre les pauses de prières, selon toujours le journal.



Le samedi, à partir de 17 heures, des conférences auront lieu jusqu'à 22 heures. Elles aborderont notamment, les 15 ans que Khadimou Rassoul a passés à Diourbel, à Médinatoul Moubarak, avec ses compagnons, ainsi que son dernier sermon avant de retourner vers son Seigneur Dieu le Tout-Puissant, le Très Haut, son Créateur, notre Créateur.



Un autre thème abordé sera le centenaire de son retour à Touba, avec une réflexion sur l'évolution de la ville de Touba et le rôle déterminant de son premier Khalife, Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké, dans son voyage à Touba et au sein de la confrérie mouride.



Il est important de signaler que ces deux journées importantes, du vendredi 19 et du samedi 20 juillet 2024, qui font partie de la célébration du centenaire du retour à Touba de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, seront présidées par Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, en présence du khalife de Darou Khoudoss, Serigne Ahmadou Makhtar Mbacké, nous dit "Tribune".



