Centrale Tysilio: Pour une économie de 8 millions FCfa par an, sur la facture du gasoil Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Novembre 2022 à 14:09 | | 1 commentaire(s)| La centrale Tysilio permet d’économiser environ huit millions FCfa par an, sur la facture du gasoil. Financée à 100% par le Fasep (Fonds d’étude et d’aide au secteur privé), l’objectif est de permettre un projet pilote, qui puisse par la suite être dupliqué aux autres DAC.

Cette installation est dotée d’un onduleur bidirectionnel ainsi que d'un système de stockage de l’énergie. Avec pour thème, 'L’énergie solaire, vecteur du développement agricole au Sénégal". La cérémonie d’inauguration de cette station solaire près de Sédhiou, sur le site du PRODAC de Sefa, a été lancée par Tysilio ce jeudi, à la Résidence de l’ambassadeur de France à Dakar.



