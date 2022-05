Centre Hospitalier régional de Kaolack/ En solidarité avec l’assistante infirmière écrouée: Le personnel en sit-in Le personnel du centre hospitalier El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack était en sit-in, ce mercredi dans l’enceinte de l’institution pour soutenir l’assistante-infirmière, citée dans l’affaire du bébé, déclaré mort par erreur et placée en garde à vue.

« Avec ce sit-in, nous voulons attirer l’attention de l’autorité sur les risques de notre métier. Nous sommes là pour protéger la vie de nos patients mais pas pour l’ôter. Donc, si ces situations arrivent, il est de notre devoir de manifester notre solidarité à nos collègues », a déclaré le secrétaire général régional du Sutsas Kaolack, Mouhamadou Ndiaye.



Ces agents de la santé soutiennent vivre le calvaire depuis l’affaire Astou Sokhna à Louga. C’est pourquoi, ils interpellent la tutelle pour une meilleure protection du personnel de santé. « Depuis quelques temps, nous avons constaté que l’ensemble des personnels de santé sont malmenés un peu partout. Donc, c’est une manière d’attirer l’attention de l’autorité pour que le responsable en chef du département de la santé se penche sur cette question. A tout moment, on peut nous prendre et nous jeter en prison. Alors que, nous ne sommes pas dans de bonnes dispositions pour faire correctement notre travail », a conclu Mouhamadou Ndiaye.



L’assistante-infirmière en question , rappelle-t-on, sera présentée ce mercredi, au Procureur de Kaolack.





