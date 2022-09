Centre de santé Baye Talla Diop de Pikine: Le mot d’ordre de grève du Sames n’a pas été suivi

Dans les couloirs du Centre de santé Baye Talla Diop de Pikine, il y a beaucoup de monde en ce vendredi 2 septembre, date annoncée par le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) pour une grève générale. Il s’agit de soutenir leurs camarades mis en cause dans la mort en couches d’une dame et de son bébé à l’hôpital de Kédougou lors d’une césarienne.



Mais aussi un premier plan d’action «contre l’acharnement de l’Etat sur les médecins, sages-femmes et techniciens supérieurs de santé», selon le secrétaire général du Sames, Dr Yéri Camara, et ses camarades. Les malades venus se faire consulter dans cet établissement de la banlieue de Dakar attendent tranquillement sur les bancs aménagés devant les bureaux.



Le personnel de Santé s’affaire tranquillement aux consultations des patients malgré la forte pluie qui s’abat dans la banlieue dakaroise. Ici, la grève du personnel de santé ne s’est pas fait ressentir. D’ailleurs, certains infirmiers et médecins trouvés sur place ne sont même pas au courant de ce mot d’ordre, il est vrai, décrété tard dans la soirée du jeudi. «Je ne suis pas en grève et j’en ai même pas entendu parler», rétorque un médecin trouvé dans son bureau.



Le travail des infirmiers se déroule normalement au grand bonheur des malades venus se faire soigner, à l’image de Abdoulaye Baldé, accompagné de son fils. «Tout s’est très bien passé, j’étais venu faire consulter mon fils qui est malade depuis quelques jours. J’ai trouvé les médecins sur place, qui m’ont bien accueilli et bien traité. Ici, je n’ai senti aucune grève», narre cet homme.



C’est la même mine joviale affichée par Mor. «J’étais venu faire des analyses mais vraiment tout s’est très bien déroulé. J’attends juste mes résultats pour rentrer chez moi», a-t-il dit. Du côté du personnel de santé, certains ne veulent pas se prononcer sur la grève des blouses blanches.

Bes Bi