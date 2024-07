Centre de santé d’Aéré-Lao: Les populations réclament un chirurgien-dentiste

Les populations de AéréLaro, dans le département de Podor, réclament un technicien dentaire et un chirurgien-dentiste. La construction de leur centre de santé a été financée par l’Ong française Paisd à hauteur de 475 millions dont 110 millions réunis par les ressortissants de Aéré Lao dans la diaspora, la population autochtone et les villages environnants, renseigne Bes Bi.



Et selon Ibrahima Oumar Sy, secrétaire exécutif du Comité de développent sanitaire (Cds) du centre de santé d’Aéré-Lao, à part le bâtiment de polyclinique, le bâtiment pour la maternité et les logements, ils ont fait des «efforts considérables» pour l’équipement d’une salle dentaire pour les interventions chirurgicales. Seulement, depuis que le centre a été ouvert en mars 2022, on ne leur a pas affecté un chirurgien-dentiste, ni un technicien dentaire.



Et à l’en croire, les populations sont même prêtes, à travers le comité de développement sanitaire, à payer à leurs propres frais, un spécialiste.