Centre de santé de Darou Marnane: le personnel soignant mis en quarantaine Le personnel soignant du centre de santé de Darou Marnane, à Touba, où le ‘’modou-modou’’ rentré d’Italie et testé positif, a été admis, est placé en quarantaine. C’est ce qu’a déclaré, le médecin-chef du centre de santé qui a fait face à la presse, hier. « Ils sont soustraits du système de soins et placé sous surveillance. Ils ont été remplacés par un autre personnel », a dit le docteur Dieng.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Mars 2020 à 08:31 | | 0 commentaire(s)|



