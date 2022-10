Centre de santé de Thiadiaye : Pape Djibril Fall alerte sur l'état du bloc opératoire, en panne depuis 18 mois

Dans cet établissement sanitaire, le bloc opératoire est en panne depuis plus de 18 mois. Pour le député, les conséquences sont terribles : "l es activités dans ce bloc sont à l’arrêt et les patients sont aujourd’hui contraints d’aller à Fatick, Mbour, Thiès ou Dakar, pour bénéficier d’interventions chirurgicales. Une situation désobligeante et à la limite inquiétante pour les populations de la commune de Thiadiaye, mais aussi des localités environnantes, car leur vie est en danger ".



Àcquis à leur cause, il interpelle : « Mme la ministre de la Santé et de l’Action sociale, dans quel Sénégal vivons-nous ? Existerait-il un Sénégal d’en haut où certains «privilégiés» peuvent se permettre, d’aller se soigner à l’étranger et un Sénégal d’en bas où la majorité de la population est condamnée à vivre sans aucun soin médical de qualité ?



Je vous rappelle, Mme le ministre, que le bloc opératoire de Thiadiaye est en train de devenir un «mouroir» et il demeure un échantillon assez représentatif sur le territoire national ».



Selon la conception de la justice sociale de ce dernier, l’accès universel aux soins doit être une évidence.



« Le droit universel de se soigner constitue une haute priorité sociale, car tous les Sénégalais, toutes couches sociales confondues, doivent avoir les mêmes chances d’accès aux soins. Mme la ministre de la Santé et de l’Action sociale, je vous interpelle directement sur la situation alarmante de ce bloc opératoire. Mieux, je vous suggère de dépêcher une équipe sur place, pour constater de visu l’état de la situation. Une solution immédiate s’impose et sans délai ! », a dit Pape Djibril Fall, député à l’Assemblée nationale.











Tribune