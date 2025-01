Centre des services fiscaux de Diamniadio : Le démarrage des activités prévu à partir du 6 janvier prochain

La Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) informe les contribuables, les notaires, les avocats et le public que le Bureau de la conservation de la propriété et des droits fonciers du Centre des services fiscaux (Csf) de Diamniadio démarre effectivement ses activités à partir du lundi 6 janvier 2025.



Dans un communiqué de presse, la Dgid rappelle que le Csf de Diamniadio couvre les zones des communes de Diamniadio, Sébikotane, Yenne et Sendou. Pour toute information complémentaire, les usagers sont invités à se rapprocher du Csf de Diamniadio, sis à l’entrée de la Cité des fonctionnaires à Diamniadio.



Adou Faye

Source : https://www.lejecos.com/Centre-des-services-fiscau...