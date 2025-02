Centre hospitalier national d’enfants Albert Royer : Inauguration de la « Laverie des mamans » dédiée aux accompagnants

Selon un communiqué de presse, la cérémonie a été co-présidée par la Directrice de l’hôpital Albert Royer, Dr Isseu Tall Diop et le Directeur général de Ecobank Sénégal Sahid Yallou. «La construction de la laverie dénommée Laverie des Mamans est entièrement prise en charge par Ecobank Sénégal », précise-t-on.



La mise en place de ce dispositif découle d’un partenariat et d’une collaboration de longue date entre l’hôpital Albert Royer et Ecobank pour répondre à un besoin réel exprimé par les accompagnants.



« Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude, nos remerciements et notre reconnaissance à Ecobank. Votre générosité et votre engagement à nos côtés nous ont permis d’atteindre nos objectifs pour le bien être des pensionnaires. », a dit la Directrice de l’hôpital d’Enfants Albert Royer.



En milieu hospitalier, ajoute la même source, l’hygiène et la propreté sont primordiales surtout dans un établissement qui reçoit des enfants malades.



Par conséquent, il est impératif que les accompagnants puissent immédiatement laver leurs vêtements et les sécher pour prévenir une éventuelle contamination croisée.



«De manière concrète, cette laverie contribue activement à la santé et au bien-être des accompagnants, ce qui a un impact positif sur l'ensemble du système de soins hospitalier », explique-t-on dans le communiqué.



La mise en place de la laverie entre dans le cadre du partenariat qui lie Ecobank à l’hôpital d’enfants Albert Royer depuis de nombreuses années.



En 2023, Ecobank Sénégal avait déjà offert des ordinateurs qui ont contribué aujourd’hui à l’informatisation du dossier patient au niveau de l’enregistrement à l’accueil.



«Nous sommes fermement convaincus que nous avons le devoir d'améliorer les conditions de vie de ces enfants. Ce projet, comme tous ceux que nous entreprenons, repose sur une conviction indéfectible : il ne peut y avoir de développement sans engagement humain. En tant que banque, nous avons la chance de pouvoir agir concrètement et nous choisissons de le faire où l’impact est réel, durable et utile », a confié Sahid Yallou, Directeur général de Ecobank Sénégal.



Adou Faye

